KOMENTÁŘ: Naučme se trpělivosti, nepřináší jen růže

Ukrajinci to nebudou mít snadné, protože Rusové útok čekají a celou zimu se na něj připravovali, takže nebudou zaskočeni. Kyjev sice získal ze Západu modernější zbraně, v jejichž užívání se Ukrajinci dlouze cvičili, ovšem dosáhnou maximálně místní převahy. Útok opravdu nemusí vést k porážce Ruska, a to ani v případě, že by se Ukrajincům podařilo prorazit až k Azovskému moři a přetnout ruský pozemní most na Krym. Kreml sice dává najevo, že by rád mír, ovšem jen podle svých představ. Jinak – což už neříká, ale je to zřejmé – bude dál válčit.