KOMENTÁŘ: Ministr cenzury nebezpečně šermuje faktem - Alex Švamberk

Omlouvat loňský nárůst tím, že předcházející rok 2021 byl zase výjimečně nízký kvůli proticovidovým opatřením, jak to ministr dělá, samozřejmě lze. Jenomže podobné restrikce panovaly už v roce 2020, kdy podobný pokles zaznamenán nebyl.

Místo toho, aby se zamyslel, proč kriminalita roste a jestli to náhodou není vyvoláno ekonomickou krizí, jež dopadá na široké masy, tak s prominutím kejhá jak potrefená husa. A k poklesu v roce 2021 zřejmě také přispělo, že od října 2020 byl pro trestní stíhání zvýšen limit minimální škody z pěti na deset tisíc korun. Á propós, meziroční srovnání, které se mu nelíbí, je běžné ve všech oborech lidské činnosti.

Další manipulace vyvrácena...

"Server https://t.co/ARYlz7YOAj zveřejnil ve čtvrtek 5. 1. 2022 rozhovor s policejním prezidentem Vondráškem. Titulek tvrdí, že kriminalita vloni stoupla o 19 procent.

V dalším textu se už ale dozvíme...https://t.co/mfciwWzRDx — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 11, 2023

Rakušan má pravdu, že titulek k článku, kde měl policejní prezident dost velký prostor vše vysvětlit, přitáhl pozornost. Ovšem místo toho, aby řešil důvod nárůstu kriminality a boj s ní, ohání se slovem dezinformace, což je jednodušší. Je to ale varovné ve chvíli, kdy jím řízené ministerstvo chystá zákon proti dezinformacím. Naznačuje to, jak by ho někteří politici u moci mohli zneužívat k potlačování pro ně nepříjemných informací v orbánovském duchu podle dobře známého hesla držet hubu a krok. Čpí to na hony cenzurou, už tu jen chybí ona doprovodná slova o ideologické diverzi, potřebě klidu na práci a zopakování gottwaldovského sloganu o tom, že republiku si rozvracet nedáme. K člověku, který nechá vyvěšovat na kachlíkárně obraz Putina v pytli na mrtvoly, by se to docela hodilo.

Pan ministr by si měl ovšem měl především udělat pořádek ve své partaji, kterou stíhá kauza za kauzou. Byť kvůli případu Dozimetr a stykům s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem odstoupil ministr školství Petr Gazdík, šéf České pošty Roman Knap a krátce po svém jmenování na místo ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Petr Mlejnek, on sám stále zůstává na postu ministra vnitra. Drží se ho jak pověstný exkrement košile, i když to vyvolává podezření, jestli nejde o střet zájmů a jestli náhodou nemůže průšvihy svých spolustraníků zametat pod koberec. Ano, tohle je z mé strany podpásovka, jenomže na hrubý pytel patří hrubá záplata, protože z dob Československa a SSSR si moc dobře pamatujeme, jak nebezpečně mocné umí vnitro být. A ono to platilo i za Rakouska.

Vzhledem k problémům STANu a výsledkům boje s kriminalitou by se měl pan Rakušan spíš snažit být neviditelný a rád, že si funkci udržel, a ne se obořovat. Působí jako zloděj křičící chyťte zloděje, což u ministra vnitra není zrovna šťastné. Místo řešení podstatných problémů může nyní posloužit jen jako člověk, na němž se dají vysvětlovat významy různých přísloví, třeba mlčeti zlato. Docela smutný konec politika, o němž se kdysi spekulovalo, že by mohl být dobrým kandidátem na prezidenta, i když to žádný Mirek Dušín nebyl, jak ukazuje jeho jediný úspěch v podobě vyšachování naivních Pirátů ve volbách do Sněmovny.