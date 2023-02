KOMENTÁŘ: Macron a zbytečná důchodová reforma - Matěj Široký

Vraťme se ale do Francie. Záměr reformy je jasný. Posunout věk odchodu do důchodu z 62 let na 64 let. To se z našeho pohledu může zdát jako přiměřené, vždyť my budeme chodit do důchodu ještě později. Zde je však potřeba zmínit jeden detail a tím je počet odpracovaných let. Pro zjednodušení: aby člověk měl právo na plný důchod, musí mít odpracováno 42 let. Z toho vyplývá, že plný důchod mají v 62 letech ti, kdo začali pracovat před 20. rokem života. Do odpracovaných let se nepočítá studium. Prakticky tedy většina Francouzů, kteří chtějí mít maximální důchod, pracují do 65 až 67 let, aby splnili podmínku odpracovaných let. Zvednutím hranice na 64 let se pro velkou část Francouzů zvedá automaticky odchod do důchodu z 67 na 69 let.