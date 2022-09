KOMENTÁŘ: Královna u zlatého piána hřála u srdce monarchisty i republikány - Daniel Drake

Ať už seděl v Downing Street kdokoli, každý týden se jel o správě země radit do Buckinghamského paláce za královnou. Tahle tradice lidi občas trochu dráždila.

V Británii je moderní se profilovat buď jako monarchista, nebo republikán. „Copak je normální utrácet přes 100 milionů liber veřejných peněz ročně za luxus jedné rodiny, když tisíce dalších nemají co jíst?“ slyšel jsem bezpočetněkrát ať už v hospodě u piva, nebo v debatě na BBC. Na internetu si ostatně můžete dohledat videozáznam z takových diskusí jak z Oxfordské, tak Cambridgské univerzity.

Velmi přesně to popsal bývalý premiér Boris Johnson: „Zdála se nám tak nadčasová a úžasná, že jsme si bohužel mysleli jako děti, že tu bude pořád dál a dál.“

Dokud byla Alžběta hlavou státu, nebyl konec monarchie nikdy reálně na stole. Vzpomeňme, kolik labouristů nastupovalo do čela vlády coby zarytí odpůrci samotné existence královské rodiny a z úřadu odcházelo –⁠ po desítkách hodin audiencí s Alžbětou –⁠ ⁠jako její zastánci.

Nabízí se tedy otázka, zda s odchodem královny Alžběty zažije Británie po brexitu další přelomové změny. Nový panovník to nebude mít lehké. Ve Skotsku sílí volání po novém referendu o nezávislosti a smrt Alžběty tomu spíše nepomůže. Skotové měli královnu rádi, stačí si jen poslechnout projev tamní nacionalistické premiérky Nicoly Sturgeonové, jak si považovala, že panovnice trávila tolik času na svém milovaném zámku Balmoral. Tam nakonec i skonala.

Celý život jsem znal v čele Británie jenom královnu. Ale když jsem z úst téměř 60letého moderátora BBC ve čvrtek slyšel, že on taky, došlo mi, jak výjimečná Alžběta II. byla. Je to zvláštní pocit, probouzet se do světa, kde už není. Klidně bych si ji letos o Vánocích před tím zlatým piánem v televizi zase poslechl.