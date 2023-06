Protesty vyvolal postup vlády v Prištině, která sice v březnu podepsala s bělehradskou dohodu o postupné normalizaci vztahů, nemá ale ani nejmenší chuť dát Srbům autonomii. Sama totiž nejlépe ví, jak může autonomie vést k odtržení. Na jaře byly vyhlášeny místní volby ve čtyřech srbských obcích na severu země, které Srbové bojkotovali. Účast činila tři procenta, ale cíle bylo dosaženo – byli zvoleni albánští zastupitelé. I když Spojené státy důrazně doporučily kosovskému premiérovi Albinu Kurtimu neuvádět nové starosty do funkcí, ten rad nedbal. Vsadil na získání kontroly nad srbskými obcemi.

Srbská vláda po střetech uvedla svou armádu do nejvyšší bojové pohotovosti. Padl plán, že kosovští Srbové dostanou autonomii výměnou za to, že Bělehrad jeho samostatnost sice neuzná, ale nebude bránit přijetí Kosova do mezinárodních organizací.