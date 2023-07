KOMENTÁŘ: Ani svéráz českých prezidentů neomlouvá Klausovy výroky o válce - Alex Švamberk

Jeho další výroky však už byly více než sporné, když říkal, že ve válce nejsou jen dvě strany, ale i třetí, a tou je Západ a USA. A svůj výrok korunoval, když citoval názor amerického komentátora, profesora Chicagské univerzity Johna Mearsheimera že „Rusko bylo k této válce vyprovokováno, protože to, co se dělo na Ukrajině, považovalo za fatální ohrožení své bezpečnosti“. A Klaus si připravil vše na závěrečný smeč: „Tento názor sice na Západě zastává jen menšina, ale menšina velmi racionálních lidí. Já tento názor sdílím.“

Reakce na sebe nedala dlouho čekat, náměstek ukrajinského ministra zahraničí, který byl velvyslancem v Praze, Jevhen Perebyjnis na to reagoval tvrdě: „Jakákoli obhajoba agrese je odporná“. A připomenul rok 1938 a výroky nacistického ministra propagandy Josefa Goebbelse před Mnichovem: „Praha dál provokuje, Praha pokračuje v drzých výpadech, ale to jim jednou všechno sečteme.“

Ono je skutečně těžko představitelné, že by dění na Ukrajině v posledních letech mohlo ohrožovat Rusko. Vojensky slabší bezjaderná Ukrajina těžko mohla ohrožovat jednu z jaderných supervelmocí. Pokud to nevidí americký profesor z dalekého Chicaga, očekával bych, že minimálně poměr sil by měl být Klausovi jasný. Ale on rád provokuje, rád na sebe přitahuje pozornost. I jeho nástupce Miloš Zeman, který byl fascinován vývojem v Číně a horoval pro obchod s Ruskem a anexi Krymu považoval za danou věc, po zahájení války prozřel a označil Putina za šíleného.