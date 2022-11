Zprávu ukrytou v láhvi pod prkny podlahy našel po 135 letech

„Nejprve jsem se pokoušela dostat do lahve pinzetou, nebo z ní list vyklepat, ale spíš to vypadalo, že papír poškodím, tak jsem vzala kladivo a lahev rozbila,“ popsala Eilidh pro BBC, jak se k listu dostala.

Na papíře, který v lahvi byl, našla vzkaz od lidí, kteří podlahu pokládali. Stálo tam: „James Ritchie a John Grieve položili tuhle podlahu, ale nevypili tuhle whisky. 6. října 1887.“ Pak autoři ještě doplnili poetičtější vzkaz: „Kdokoliv najde tuhle lahev, ať pomyslí na to, že náš prach je odvát podél cesty.“

Eilidh Stimpsonová se po nálezu obrátila na přítele, který našel jména obou mužů ve sčítání lidu z roku 1881. Žili kousek od domu, kde pokládali podlahu. Teď se rozhodla, že vzkaz dá do fólie a nechá si jej zarámovat.

„Myslela jsem si, že ta podlaha je ze 70. let. Nemůžu uvěřit, že je 135 let stará. A ten vzkaz, to je něco úžasného,“ nevychází stále z údivu Eilidh.