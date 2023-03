Ženy si 70 let psaly přes oceán, dnes jsou z nich báječné kamarádky

Její odhad se ukázal jako správný, protože z Glorie a Shirley se v průběhu let staly kamarádky takříkajíc na život a na smrt. Oběma je dnes 81 let, přičemž se narodily v rozmezí deseti dnů, obě rády četly, sbíraly známky a naučily se vyšívat. K těm smutným událostem pak patří, že oběma zemřeli první manželé.

Poprvé se tyto dvě dámy setkaly v roce 1985, když Shirley zavedly do Ameriky pracovní povinnosti, a zatím naposled před pár dny, aby spolu oslavily Den svatého Patrika. Do noty si padly hned napoprvé. „Jsme jako dvě malé děti, pořád se něčemu chichotáme,“ řekla serveru The Washington Post Gloria Bruceová. S úsměvem pak přidává, že Shirley za ní poprvé přijela spíše asi jen proto, že chtěla ochutnat jejich sladké pečivo zvané beignety.