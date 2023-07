Zelený panáček má na britských semaforech svítit déle, lidé s nadváhou nestíhají přecházet

Nový návrh tak prodlužuje tento čas na 7,3 sekundy, což odpovídá rychlosti 1 m/s, ale ani to ještě nemusí úplně stačit. Deník The Sun totiž upozorňuje, že překážkou nemusí být pouze nadváha či obezita, ale také věk. Připomíná studii z roku 2013, podle níž průměrná rychlost přecházení u mužů starších 65 let činila 0,9 m/s, zatímco u žen ve stejné věkové kategorii to bylo pouze 0,8 m/s.