Že vyhrála miliony, zjistila Američanka až po roce. Málem o výhru přišla

Loni v květnu si Genine Plummerová zakoupila sázenku do loterie, ale zapomněla si ověřit, zda něco vyhrála. Teprve před vypršením doby, kdy se výherce může přihlásit, oprášila starý lístek a zjistila, že je výherní. Američanka z New Yorku se tak může těšit na 1000 dolarů týdně (21 800 korun), které bude dostávat do konce života.

Foto: New York Lottery Šťastná výherkyně Genine Plummerová

Loterie Cash4Life nabízí primárně výhry v podobě pravidelné renty. Plummerová na konci loňského května vyhrála druhou cenou - 1000 dolarů týdně (celkově pak nejméně 1 milion dolarů, tedy zhruba 21,8 milionů korun) do konce života. Informoval o tom minulý týden serve UPI. Na vsazený tiket si ale nevzpomněla až do letošního května, kdy loterie zveřejnila, že řada výher ještě nebyla vyzvednuta a blíží se doba, kdy propadnou. Plummerová tedy vytáhla své staré sázenky, které se naštěstí schovává. Ta květnová byla výherní. „Jsem prostě v šoku," uvedla bývala zaměstnankyně pošty, která je nyní v důchodu. S provozovatelem loterie se dohodla, že po odečtení daní a dalších poplatků jí bude výhra vyplácena ročně ve výši 33 852 dolarů (zhruba 737 tisíc korun).