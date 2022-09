Z Belgie do Francie pro croissant: muž kvůli pečivu ujel 1400 kilometrů na kole

Belgičan už v minulosti podobné výlety kvůli levanduli podnikl. „Když jsem měl zrovna pár dní volna, zajel jsem si do francouzské Ardèche, abych ochutnal levandulovou zmrzlinu ve Vallon-Pont-d'Arc,“ přiznal. Jednou cestoval až do města Perpignan na západě Francie u hranic se Španělskem. Dosud ale nikdy kvůli oblíbené rostlině nejel na kole.

A jak Albertovi chutnaly croissanty, kvůli nimž strávil dva týdny na kole? „Byly dobré, ale myslím, že by se mohly ještě zlepšit,“ zhodnotil. „V Belgii se často do croissantů dává cukrářský krém. Levandule a cukrářský krém, to by bylo úžasné!“ posteskl si.