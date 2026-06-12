Velké stěhování v Zoo Zlín: Tučňáci dostali luxusnější domov po lachtanech

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„Věříme, že se naší kolonii tučňáků bude dařit v nové expozici natolik, že mnozí zahnízdí a brzo se nám rozrostou na dvojnásobek jedinců,“ uvedl zoolog Zoo Zlín Václav Štraub.
Původní expozice tučňáků vznikla v roce 1997 úpravou prostor, které dříve patřily medvědům ledním a tygrům ussurijským. Přestože stále splňuje požadavky na chov tučňáků Humboldtových, Zoo Zlín se rozhodla vytvořit tučňákům prostornější prostředí.
„Chceme neustále zlepšovat podmínky pro chov zvířat v lidské péči. Původní expozice už nenaplňovala naše představy o moderním chovu, to stejné platilo i pro bývalou expozici lachtanů hřivnatých. Vloni na podzim jsme proto lachtany přesunuli do nového rozlehlého komplexu v maďarské Zoo Sósto a pustili se do úpravy expozice pro tučňáky,“ přiblížil historii expozic zoolog.
Tučňáci od úterý mají k dispozici rozlehlejší vodní plochu i větší pobytové plochy na souši. Expozici doplnilo množství přírodních balvanů, které vytvářejí autentickou atmosféru skalnatého pobřeží jihoamerických států Chile a Peru, které jsou domovinou tohoto druhu tučňáků. Zoo jim ještě v nejbližší době připraví několik hnízd.
Zoo Zlín patří mezi velmi úspěšné chovatele tučňáků Humboldtových. Za téměř 30 let se zde úspěšně odchovalo 64 mláďat. Ve volné přírodě se vyskytují jen v Jižní Americe na pobřežích Peru a Chile, poblíž chladného Humboldtova proudu, který je bohatý na ryby. Patří mezi ohrožené druhy tučňáků.
V Chile, kde žije osmdesát procent tučňáků Humboldtových, poklesl jejich počet z přibližně 45 tisíc jedinců na konci 90. let na méně než 20 tisíc jedinců. Mezi hlavní příčiny tohoto poklesu patří znečištění, intenzivní lov sardinek a ančoviček, hlavní potravy tučňáků, rybářské sítě i rozšířenější výskyt ptačí chřipky, způsobený meteorologickým jevem El Niño.