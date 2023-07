Vedle Bashobory vypadá i Kristus jako amatér. Podvodný africký léčitel přijel na polské turné

„To, co předvádí kněz z Ugandy, mě spíš děsí, než fascinuje. Chápu lidi, kteří v bolesti či smutku chodí na setkání s ním a hledají vše, co by jim pomohlo zachránit těžce nemocného, ale je třeba postupovat s rozvahou. Není všechno zlato, co se třpytí,“ uvedl Kobiliński.