Věc opravdových mužů, hřbitov. Billboard v Rusku ukazoval bizarní směsici reklam

Billboard nejprve lákal na podepsání kontraktu s ruskou armádou, která potřebuje vojáky do bojů na Ukrajině, kde už dvacátým měsícem vede invazi, informoval portál Meduza .

„Věc opravdových mužů. Po boku svých krajanů,“ zněl slogan první reklamy, která také uváděla telefonní číslo na místní odvodové centrum. Hned po ní se však zobrazovala reklama na místní pohřební ústav Grand Ritual. Ta zákazníky lákala na slogan „Hlavní brána do městského hřbitova“.

„Neměli jsme na mysli žádný skrytý význam. Je to náhoda, protože reklamní konstrukce ukazuje tři reklamní bannery. To, co se stalo, bych mohl nazvat shodou okolností,“ sdělil ředitel.