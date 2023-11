V Bratislavě znovu otevřou slavnou lékárnu s původním mobiliářem z roku 1727

„Po letech vracíme život a funkci národní kulturní památce Lékárny u Salvatora. Legendární prostory, které léta chátraly, jsme obnovili, vrátili jsme tam jedinečný barokní mobiliář a zanedlouho se do lékárny vrátí ta pravá lékárenská vůně,“ uvedl primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociální síti.

Lékárnu bude provozovat lékárnická komora. „Zahajujeme všechny procesy, které jsou nevyhnutelné k tomu, aby se lékárna mohla opětovně otevřít. Jsou poměrně komplikované, ale není to otevření jaderné elektrárny. Jistý čas to potrvá, ale věřím, že to stihneme ještě v tomto roce,“ řekl prezident lékárnické komory Ondrej Sukeľ. Hlavní město plánuje také obnovu fasády domu, v němž lékárna sídlí.