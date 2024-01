„Útok biologickými zbraněmi“. Berlínští policisté vyfasovali o silvestrovské noci plesnivé sendviče.

Podle deníku BZ se na rozdávaném jídle tvořil nevábný bílý a zelený povlak, a tak mnozí policisté prý raději vyrazili do terénu raději hladoví. Někteří ale zveřejnili snímky nepoživatelného občerstvení s plísní na okurkách a paprikách na sociálních sítích, což vyvolalo ostré reakce.

„Šílenství! To není catering. To je útok na policisty biologickými zbraněmi,“ komentoval obrázky jeden z uživatelů. „S takovým zásobováním posílá Berlín naše policisty do silvestrovské noci. Nestydíte se?“ přidal se další.