Učitelka nechodila 20 let do práce. Teď se chce bránit, protože ji vyhodili

Italská učitelka byla v pracovním poměru 24 let, ale z toho celých dvacet let z různých důvodů nechodila do práce a žáci si také stěžovali na úroveň její výuky. Když byla propuštěna, řešily to několik let soudy. A případ podle všeho zatím ještě úplně neskončil.

Jedenapadesátiletá Cinzia Paolina De Liová dnes sice podle svých slov působí jako nezávislá novinářka, ale původní profesí je to učitelka druhého stupně se specializací na dějepis a filozofii. Vzhledem k jejímu věku by se dalo předpokládat, že má již dlouholeté pedagogické zkušenosti, ale pravdou je pravý opak. Cinzia Paolina totiž byla v zaměstnaneckém poměru celých 24 let, ale z toho odučila pouhé čtyři roky. Prvních deset let podle serveru BBC nechodila do práce vůbec a v dalších letech vyučovala pouze v krátkých úsecích. Své absence zdůvodňovala různými osobními, rodinnými a také zdravotními důvody. Oggi è lunedì ed io sono al lavoro. Oggi è lunedì e tocca lavorare a tanti e a quelli che purtroppo il lavoro non ce... Posted by Marcella Cannariato on Monday, June 26, 2023 Cinzia Paolina De Liová Italskému školství s ní došla trpělivost již v roce 2017 a De Liová dostala výpověď. Nenechala si to však líbit a celou záležitost dala k soudu. Následovala tak série rozhodnutí soudů všech instancí včetně Nejvyššího soudu, odvolání, protiodvolání, potvrzování původního verdiktu i jeho rušení. V roce 2018 soud Benátkách rozhodl, že De Liová musí být přijata zpět, ale Nejvyšší soud minulý týden toto rozhodnutí definitivně zrušil. Přihlížel také k tomu, že například v roce 2015, kdy De Liová pár měsíců učila, si žáci i rodiče stěžovali mimo jiné na její zmatený způsob výuky, nepřipravenost, nepozornost a víceméně náhodný způsob známkování. Za pravdu jim v prakticky všech bodech dala také inspekce. Zrovna byla na pláži Zneuznaná pedagožka se však chce dále bránit a italským médiím sdělila, že má dokumenty, které potvrzují její verzi celého příběhu a dokážou, že italské ministerstvo školství proti ní použilo lživá obvinění. Ovšem když ji kontaktoval italský list La Repubblica, odmítla mu sdělit jakékoliv bližší podrobnosti. „Neodpovídám na otázky, které mi předhazují média a které neodpovídají pravdě mého příběhu. A omluvte mě, jsem zrovna na pláži," odbyla De Liová novináře.