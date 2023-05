Tužka s iniciálami AH, kterou dala Hitlerovi Eva Braunová, míří do aukce

Bennett uvedl, že pečlivý průzkum a diskuse s prodejcem předmětu o tom, kde byl předmět získán, ho „ujišťují, že to, co lidem o předmětu říká, je skutečné“. Dodal, že chápe, proč mohou mít lidé výhrady k prodeji a sbírání předmětů patřících Hitlerovi. „Ale pro mě, jako pro špičkového sběratele vojenských memorabilií, uchovávají kus naší minulosti a mělo by se s nimi zacházet jako s historickými předměty bez ohledu na to, že historie, ke které se vztahují, byla jednou z nejtemnějších a nejkontroverznějších v zaznamenané historii lidstva,“ řekl Bennett.