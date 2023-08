Trosečník opouští psa, který s ním strávil strastiplné měsíce na oceánu

Čtyřiapadesátiletý Australan Tim Shaddock narazil na toulavou Bellu v roce 2020 v Mexiku a ta se od něj od té doby nehnula. A tak když letos po dlouhém období koronaviru mohl Tim začít pomýšlet na návrat do Austrálie, Bella nastoupila na palubu s ním.

Na začátku května je však zastihla bouře, při které plavidlo přišlo o kormidlo i veškerou elektroniku, takže Tim nevěděl, kde vlastně je, a ani nemohl loď řídit. Štěstí měli až po třech měsících, kdy je zachránila rybářská loď a odvezla je zpět do Mexika.

Tim již tehdy tvrdil, že tam Bellu bude muset nechat, protože ji nemůže legálně přivézt do Austrálie. Nyní se však zdá, že realita je poněkud jiná, protože bývalý IT specialista se po pár týdnech odpočinku chystá vyplout na další osamělé dobrodružství. „Uvidím, jestli se mi podaří ztratit se v džungli,“ uvedl ke svému záměru doplout do Belize.