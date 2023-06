Tělo mrtvé jeptišky ani po čtyřech letech nepodléhá rozkladu

Informace o tomto objevu se původně neměla dostat za hranice benediktinského kláštera v malé obci Gower ve státě Missouri, ale kvůli uniklé e-mailové komunikaci se o ní nakonec dozvěděla i veřejnost. Od té doby se na místo sjíždějí tisíce věřících a místní úřady se podle serveru New York Post připravují na jejich nápor ještě v několika dalších měsících.

Tělo sestry Wilhelminy bylo po vyzvednutí ošetřeno voskem a brzy bude umístěno do skleněné schrány a vystaveno v prostorech kláštera, aby si jej mohli prohlédnout poutníci. Místní šerif odhaduje, že by jich v následujících týdnech a měsících mohlo přicházet až patnáct tisíc za víkend, a to nejen ze Spojených států, ale také z Kanady a Mexika.