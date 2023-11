Svého psa našla doma pod obraz. Lahve si otevřel sám

Jakmile pod stolem našla prázdnou lahev likéru, bylo jí vše jasné. „Není to vtipné, ale můj pes je opilý. Nevím, co s tím mám dělat,“ posteskla si podle listu The New York Times majitelka čtyřnohého tvora ve videozáznamu, který sama pořídila a zveřejnila na sociální síti.