Skandál v Neapoli: Vyhlášený pekař veřejně propagoval pizzu s ananasem

Zatímco vypráví, ukrojí kousek ananasu z prostředka pizzy a vidličkou si jej dá do úst. Při žvýkání pak zavře oči a sousto si demonstrativně vychutnává s rukou přiloženou k srdci „Lidičky, přísahám vám, že je vynikající,“ říká do objektivu.

Následující den zveřejní Sorbillo svou fotografii za stolem, na němž leží šest ananasů. „Jsem si jist, že 99 procent skeptiků pizzu s ananasem ještě nikdy neochutnalo,“ napsal k tomu věhlasný gastronom, jenž se svou sítí pizzerií expandoval do celého světa, od amerického Miami až po japonské Tokio.

„Pizza s nožem a vidličkou a také s ananasem… Tentokrát pláču já, Gino, ne ty,“ napsal jeden uživatel na sociální síti. „Miluji pizzu, miluji ananas, ale neměli bychom míchat posvátné s něčím, co je znesvěcující,“ přidal se další.

Řada sledovatelů nařkla Sorbilla z marketingových tanečků na úkor italské tradice. „Jaké zklamání! To bych od tebe nečekal,“ čílil se jiný stoupenec klasické pizzy. „Jak zabít neapolskou tradici. Amerikanizováno,“ láteřil další.

Ačkoli je většina komentářů negativních, pár příkladů pozitivní zpětné vazby se také našlo. „Pokud se do toho pustíte, bude to dobré,“ uvedl jeden z podporovatelů Sorbilla. Několik dalších uvedlo, že pizza s ananasem by „rozhodně měla dostat svou šanci“.