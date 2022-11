Sériový myslitel boduje na sociálních sítích s filozofií

Pro samotného profesora je to důkaz, že jeho metoda funguje a filozofii je možné učit vážně, ale zároveň zábavně. Fraenckel vzpomíná, že jako dítě do školy nechodil moc rád, ale kladl si mnoho otázek. „Tehdy mi říkali, že když budu dělat filozofii, tak skončím jako bezdomovec,“ říká profesor.

Několik let pracoval jako účetní, ale uvědomil si, že by zcela vyhořel a tak se zapsal na filozofii na univerzitě ve Štrasburku. Tam utrpěl šok, jak říká, a došlo mu, že právě to je to, co měl dělat odjakživa. Začal psát disertační práci na téma psychoanalýzy a existencialismu, na které stále pracuje, a v roce 2014 úspěšně složil státní zkoušku Capes, aby mohl učit filozofii.