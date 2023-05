Při tradičním nahánění sýra z kopce upadla žena do bezvědomí. Ale vyhrála

První zmínka o nahánění sýrového kola na svahu kopce Cooper’s Hill pochází již z roku 1826, ale předpokládá se, že tato tradice je stará možná až 600 let. V posledních letech nabírá tato akce na stále větší popularitě a do městečka Brockworth v těsném sousedství Gloucesteru se každoročně sjíždějí soutěžící z celého světa.

Jednou z nich byla letos i devatenáctiletá Kanaďanka Delaney Irvingová, která se do historie tohoto bláznivého podniku zapsala nejen vítězstvím ve svém závodu, ale také tím, že sebou dole pod kopcem praštila tak silně, až upadla do bezvědomí.

„Běžela jsem, pak jsem se praštila do hlavy a pak jsem se probrala ve zdravotnickém stanu,“ popisuje Delaney svůj úprk za vítězstvím. „Byl to dobrý závod… když si na něj teď vzpomínám,“ zhodnotila.

Vítězem jednoho ze závodů se letos stal také osmadvacetiletý Matt Croll z Manchesteru, jenž na tuto každoroční akci nahlíží zcela věcně: „Myslím, že se na to nedá moc natrénovat. Zkrátka to chce být idiot,“ cituje Matta web The Guardian.