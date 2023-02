Polská matka porodila paterčata. Doma na ně čeká sedm sourozenců

Polská matka, která má se svým britským manželem už sedm dětí ve věku od deseti měsíců do 12 let, porodila paterčata. Miminka vážící 710 až 1400 gramů byla všechna umístěna do inkubátorů, ale podle lékařů si vedou dobře.

Foto: Karolina Fok/Archive, ČTK/AP Jedno z polských paterčat. Sourozenců je tak nyní již 12

Článek Dva chlapečci a tři holčičky přišli na svět císařským řezem ve 28. týdnu těhotenství v neděli v univerzitní nemocnici v Krakově. Informovaly o tom dnes zdroje nemocnice, které citovala agentura AP. Sedmatřicetiletá matka Dominika Clarková dnes novinářům na tiskové konferenci v Krakově řekla, že se „cítí mnohem lépe, než čekala". Foto: Karolina Fok/Archive, ČTK/AP Jedno z paterčat v polské porodnici. Děti jsou v inkubátorech, podle lékařů si však vedou dobře „Když máte systém, klidný přístup a pozitivní postoj, pak můžete mít opravdu skvělý život i s takovou spoustou dětí," dodala. Mezi sedmi dalšími potomky, které už se svým manželem má, nechybí ani dva páry dvojčat.