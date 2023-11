Policista přišel uklidnit dámskou party, ženy jej považovaly za striptéra

Při vstupech do domů policisté bezpochyby zažívají nejrůznější věci, ale zážitek mladého strážníka ze Sydney je i přesto zcela jistě značně neobvyklý. Přijel totiž ukončit hlučnou party, ale přítomné mladé dámy vůbec nebraly v potaz přítomnost úřední osoby a místo toho se začaly radovat z příchodu striptéra.

Na záběrech, které pořídila jedna z účastnic bujarého večírku, je vidět, že sotva policista vstoupil do domu, začaly ženy výskat radostí a poté kolem něj tancovat. A podle mírného úsměvu to vypadá, že mladý muž danou situací nebyl kdovíjak zhnusen.

Server New York Post, který o rozjařené party informoval, poznamenal, že pokud by se policista nakonec rozhodl změnit povolání a skutečně se stát striptérem, nebyl by úplně první. Loni se totiž psalo o jedenapadesátileté Michelle Waltonové, která přesně tuto kariérní změnu udělala.