Po uštknutí hadem vypadá bígl jako slavný komiksový pes Snoopy

Roztomilého psa s lehce opuchlým čumákem Snoopyho z legendárního komiksu Peanuts znají lidé všech věkových kategorií v řadě zemí po celém světě. A právě jemu jako by z oka vypadl bígl z čínské prefektury Mej-šan poté, co ho uštknul had. Jeho záběry přinesla agentura AP.

Video: AP, Profimedia.cz

Článek Videozáznam natočil majitel psa pan Wang 3. listopadu. Jeho mazlíčka kousl had, což mu způsobilo otok celé tlamy. Naštěstí nemělo uštknutí vážnější následky. Po aplikaci injekce se bígl po třech dnech vrátil do své normální podoby, sdělil jeho páníček. Foto: AP Po uštknutí hadem vypadá bígl jako slavný komiksový pes Snoopy Snoopy je jednou z hlavních představitelů amerického komiksu Peanuts, který postupně vycházel od roku 1950 v novinách v 75 zemích světa. Skončil po 50 letech, když zemřel jeho autor Charles M. Schulz. Postavy z komiksu se ale objevily i v řadě animovaných pořadů a seriálů i celovečerních filmů. Psí hypochondr stojí majitelku tisíce, dramatizuje sebemenší zranění