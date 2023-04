Pilot přistával s kobrou pod sedačkou

Osmapadesátiletý pilot z Lowveldu si uvědomil, že pokračovat v letu by bylo nebezpečné, kobra kapská je totiž silně jedovatá. Nebylo přitom jasné, kdy by se mohla probrat. Věděl, že musí co nejdříve přistát. Jen zvažoval, jak to říci čtyřem pasažérům dvoumotorového Beechcraftu Baron 58.