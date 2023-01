Chtěla do letadla propašovat hroznýše. Je můj citový společník, tvrdila

K případu došlo v polovině prosince a informovala o něm vládní agentura TSA zabývající se bezpečností v dopravě. Fotografii rentgenu, kde je had schoulený do osmičky vidět, sdílela na Instagramu. „V batohu je had. Naším zaměstnancům na Mezinárodním letišti Tampa to nepřišlo vůbec hyssssssterické,“ uvedla agentura v nadneseném příspěvku, v němž parodovala hadí syčení.