Pašík padnul na počest rekordního setkání Josefů

Několik kotlů s bublajícími dobrotami, vedle nich podomácku vyrobené obří grily ve kterých se pomalu otáčely do zlatova na dřevěném uhlí opékané kousky masa napíchnuté na rožeň, které mistři řezničtí obratně uřezávali na přání zákazníků.

K tomu stánky s dalšími pochutinami včetně dobrot z udírny, samozřejmě nesměl chybět ani pivní výčep a kdo si chtěl za každou cenu pusu nejen umastit, ale i zalepit, mohl se pustit do cukrové vaty. Tak vypadal už dvacátý ročník setkání. Pořádá ho řezník Josef Vašák stojící v čele rodinné firmy s ochranným označením Pepíčkovo.

Letos však bylo celodenní setkání obohaceno ještě o pokus o zapsání do české knihy rekordů v počtu Josefů, Pepů, Pepíčků, Pepanů na jednom místě. A to se podařilo. Přijelo jich a zaregistrovalo se 43.

„Nejstarší z nich má za sebou pětasedmdesáté narozeniny, ten nejmladší bude slavit teprve druhé. Bylo to vlastně překonání již stávajícího ovšem neoficiálního rekordu z roku 2020, kdy se na jiné akci zaregistrovalo čtyřicet nositelů tohoto jména. Zapsán však bude a na možné překonání může čekat tento holásecký rekord,“ potvrdil Právu Miroslav marek ze známé pelhřimovské agentury Dobrý den.

Jak doplnil nejde o jediný rekordní pokus se jmény u nás. „Už jsme zapsali i rekordní setkání Aniček na jednom místě a to v Aníně, kde jich bylo rovných šedesát a také například setkání lidí s příjmením Kokeš, kteří však museli přijet do Kamenice nad Lipou a aby se do knihy rekordů dostali museli najednou ochutnat tamní pivo z minipivovárku, který se rovněž jmenuje Kokeš. Těch bylo čtyřicet. Lidé mají bezbřehou fantazií, zavzpomínal pro Právo Marek s úsměvem.