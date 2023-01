Obří porci grilovaného masa spořádal za 37 minut. Nezaplatil ani korunu

Britovi Adamu Moranovi se podařil husarský kousek. Jako první totiž zdárně pokořil jídelní výzvu restaurace The Mountain Air ve Walesu, při níž musel spořádat gigantickou porci grilovaných mas, cibulových kroužků, volských ok a hranolek. Podařilo se mu to za 37 minut, díky čemuž nemusel vůbec nic platit.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Moran vystupuje na YouTube jako BeardMeetsFood a je soutěžním jedlíkem. Spořádat obří porci pro něj tak nebylo ničím novým. Přesto ho v restauraci uvítala jedna starší dáma slovy, že tohle jídlo se mu sníst nepodaří, informuje server Mirror. Obdobným pochybovačům však Moran ukázal, jak šeredně se pletou. Porci, v níž nechyběl jeden hovězí steak a čtyři vepřové, dvě kuřecí prsa, dvě skopové kotlety, čtyři vskutku velké klobásy, čtyři volská oka, cibulové kroužky, hranolky či hrášek, spořádal za 37 minut. Když dojedl, přihlížející mu k úspěšně zdolané výzvě zatleskali. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Moran však stále neměl dost. Dopřál si proto ještě sladkou tečku v podobě citronového koláče. Za jídlo by normálně zaplatil asi 60 liber (1630 korun), ale jelikož se mu podařilo ho sníst pod hodinu, měl ho zcela zdarma. „Doufám, že jste si užili, jak jsem té staré paní ukázal, že se ve mně plete,“ okomentoval Brit svůj úspěch. Byl závislý na sendvičích. Teď zhubl 130 kilogramů a po pěti letech vyšel z domu Koktejl