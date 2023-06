Na tajných místech ve Skotsku vypouštějí speciálně vyšlechtěné divoké kočky

Zvířata byla odchována v zajetí v rezervaci pro divokou zvěř v pohoří Cairngorms. Vyrůstala tam v rámci chovného programu vedeného Královskou zoologickou společností Skotska, který by měl v příštích třech letech vypustit do volné přírody až 60 koček divokých.

Je to poprvé, kdy byl ve Spojeném království oficiálně vypuštěn do volné přírody takový dravý savec, jako je kočka divoká. Pokud bude iniciativa úspěšná, zvýší to tlak navrácení rysa ostrovida do Skotska.