Na ředitele školy vyskočil z popelnice medvěd. Vyděšení byli oba stejně

I když se video zdá spíše roztomilé, v prvních okamžicích řediteli do smíchu rozhodně nebylo. „Vyskočil jak čertík z krabičky. Pořádně hlasitě zařval, to na tom bylo asi to nejhrozivější,“ popsal ředitel blízké setkání s šelmou. „Když jsou u vás takhle blízko, rozhodně nevypadají přátelsky,“ dodal.