Místo spolujezdce vezl Američan v autě býka s obřími rohy

„Policisté přijali oznámení o autě, které vjelo do města a v němž jede kráva. Mysleli si, že to bude tele, něco malého nebo něco, co by se do vozidla skutečně vešlo. Ale co tím volající myslel, pochopili, až když to sami spatřili,“ řekl kapitán norfolkské policie Chad Reiman.