Medvěd se rozběhl na turisty, zahnali jej řvaním

Skupina turistů si vyjela s průvodcem Martinem Bolandem do zátoky Chinitna Bay na jihu Aljašky, aby pozorovala medvědy v jejich přirozeném prostředí. Na videu, které zveřejnila firma pořádající tyto výlety, tak je nejprve vidět, jak jednoho medvěda pozorují, fotí a natáčejí.

Martin Boland později webu USA Today sdělil, že takovou situaci zažil ve své třicetileté kariéře „medvědího průvodce“ poprvé. Vysvětluje si to tím, že šlo o samce, kterého v této oblasti ještě neviděl, a ani on velmi pravděpodobně zase nikdy předtím neviděl lidi. Do zátoky pak zavítal kvůli páření. Boland proto také zdůraznil, že i ze záběrů je patrné, jak si samice, která se ve videu objevuje jako první, lidí naprosto vůbec nevšímala.