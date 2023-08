Medvěd, nebo člověk v kostýmu? Nerozumíte tomu, vzkázala lidem zoo

Spekulace vyvolaly záběry jednoho medvěda, který stál na zadních nohou tak, že to vyvolávalo dojem, jako by to byl člověk v medvědím kostýmu, uvedl server BBC News. Zoologická zahrada v reakci na snímky a záběry uvedla, že lidé „nerozumějí“ tomuto druhu. Medvědi malajští, nejmenší druh na světě, jsou obvykle velcí jako pes, uvedla zoo. Jedná se o ohrožený druh pocházející z deštných pralesů jihovýchodní Asie.