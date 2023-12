Mast na ex a pak hop! Tradičním skokem přes kůži se z šesti fuchsů stali horníci

„Krýgl není krýgl, ale celůvka, pivo je mast, nejsme v sále, ale liščí noře, nesedíme u stolu či tabuli, ale u tablic a uchazeči o vstup do cechu jsou fuchsové nebo fuchsie. K tomu je sedm členů prezidia, každý s jiným pojmenováním, adláti, contrário a řada dalších názvů či funkcí,“ vyjmenoval vrchní perkmistr Roman Sikora, který je jinak generálním ředitelem těžební firmy OKD.

Právě vrchní perkmistr Sikora měl tu čest dokončit přijetí adeptů do hornického cechu pasováním šavlí. Ještě předtím ale muselo pět mužů a jedna žena podstoupit tradiční přijímací rituál.

„Každý z nich se musí představit, říct nějakých pár vět, které ho nejlépe charakterizují, odpovědět na nějakou otázku, posilnit se na ex, otočit celůvku dnem vzhůru nad hlavou a skočit přes kůži,“ vysvětlil s tím, že když se někdo při řeči splete v tradičních názvech, je za to potrestán tím, že se posilní mastí. „Buď po diagonálu, což je do poloviny, nebo na ex,“ smál se.