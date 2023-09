FOTO: Důlní prostory, které jen tak ve světě neuvidíte. Historie štoly Johannes se vytvářela 400 let

Okolo 400 let se zde ručně těžilo železo, cín, zinek nebo měď. Horníci se kvůli těmto kovům dožívali v průměru jen 35 let a vyvinuli zde metodu takzvaného krušení, po kterém dostaly název i místní hory. Štola Johannes se totiž nachází nedaleko hranic s Německem v srdci Krušných hor. Zprovozněná pro návštěvníky je od roku 2013 a nabízí možnost prohlídek od začátku května do konce září.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky „Unikátní prostory téhle velikosti jen tak na světě nenajdete,“ popisuje místní průvodce a amatérský speleolog Martin Rojovský.

