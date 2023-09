Láska v oblacích. Stevard přistihl dvojici při sexu na palubní toaletě

Podle citovaného deníku neexistuje v Británii žádný zákon, který by vysloveně řešil sex v letadle. V úvahu by prý mohl přicházet „trestný čin úmyslného zapojení do sexuálních aktivit na veřejné toaletě“ podle zákona o sexuálních deliktech z roku 2004.

Uživatelé sociálních sítí reagovali na příhodu z letadla většinou pobaveně. „Doufám, že to nebyl pilot,“ napsal jeden z nich. Jiní aféru dávali do souvislosti s přístupem mnoha nízkonákladových aerolinií. „Ryanair by si za to určitě naúčtoval poplatek,“ glosoval uživatel Chris.