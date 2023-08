KVÍZ: Že byl rok 2000 nedávno? Předveďte, co si pamatujete

Pro mnoho z nás je to jako včera, když se jednička na počátku kalendářního roku měnila ve dvojku. Přesto se vám některé otázky budou možná zdát jako z hluboké historie. A pokud jste mladší, berte to jako výzvu a zkuste tipovat co nejlépe.

Foto: Novinky Rok 2000 byl doslova našlapaný událostmi. Rozhodně ne jen pozitivními…

Článek 1. Tzv. „Problém roku 2000" byl zejména tématem samotného konce roku 1999. Černé scénáře mluvily o výpadcích elektráren a dalších katastrofických možnostech. K ničemu takovému ale nakonec nedošlo. Jak se tento pojem zkráceně nazýval? IDDQD W2X! Y2K ERR99 2. Jaká herní konzole spatřila světlo světa? Sega Mega Drive Playstation 2 Nintendo GameCube Xbox 360 3. V květnu roku 2000 vybuchla někde v Evropě továrna na výrobu zábavní pyrotechniky. Incident si vyžádal 23 životů, tisíc lidí bylo zraněno a stovky domovů srovnány se zemí. Kde k tomu došlo? Foto: Profimedia.cz Enschede, Nizozemsko Lutych, Belgie Guimãraes, Portugalsko Göteborg, Švédsko 4. V létě se konalo tradiční „euro", tedy mistrovství Evropy ve fotbale. Ve finále Francie udolala Itálii a hráčem turnaje byl Zinedine Zidane. Vzpomenete si, který tým jako jediný dokázali Češi ve své skupině porazit? Dánsko Nizozemsko Jugoslávii Rumunsko 5. V květnu roku 2000 se začal po světě velkou rychlostí šířit počítačový virus s přílohou „LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs" a infikoval desítky milionů počítačů. Jak se virus jmenoval? LETSHAVESEX LETTEROFLOVE LOVEORHATE ILOVEYOU 6. Přesně 25. července došlo k jediné tragické nehodě letounu Concorde v dějinách, při kterém zahynulo všech 109 osob na palubě a navíc i čtyři osoby v budově, do které letoun narazil. Ve které zemi k nehodě došlo? Foto: ČTK/AP v Anglii ve Francii v USA v Kanadě 7. V srpnu došlo k havárii ruské ponorky, v níž zahynulo všech 118 osob na palubě. Jak se ona ponorka jmenovala? Shchuka Kasatka Beluga Kursk 8. 15. prosince došlo k odstavení posledního bloku jedné jaderné elektrárny a k úplnému ukončení její produkce. O jaké elektrárně je řeč? Černobyl Three Mile Island Hoover Dam Kashiwazaki-Kariwa 9. V roce 2000 se Bill Gates rozhodl k významnému kroku. Víte oč šlo? Foto: Yuri Gripas, Reuters vzal si za manželku Melindu Frenchovou odstoupil z pozice CEO Microsoftu zakoupil si do své sbírky obraz Hráči karet (Cézanne), zaplatil za něj přes pět miliard korun zakoupil 20 procent akcií Googlu, díky čemuž později pohádkově zbohatl 10. Na Broadwayi skončila éra jednoho muzikálu. Jakého? Cats Les Miserables Cabaret Evita Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test.