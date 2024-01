Komplikace po zvětšení penisu pomohly thajskému vězni k útěku

Sedmatřicetiletý Thanaphat Mayod skončil za mřížemi kvůli krádežím. 6. prosince musel být převezen do nemocnice kvůli infekci způsobené po aplikaci injekcí se silikonem na zvětšení jeho mužské chlouby, což podstoupil ještě na svobodě.

„Před nástupem do vězení jsem si nechal zvětšit penis, ale protože jsem se o to nemohl pořádně starat, tak se to zanítilo. V pobytu v nemocnici jsem prostě viděl příležitost k útěku. Chtěl jsem opět vidět svou ženu,“ uvedl po znovudopadení.