K opicím zásadně bez opice dobře vědí v plzeňské zoo

Zooložka připouští, že obyvatelé zahrady dělají všechno pro to, aby od lidí nějakou tu dobrůtku vyžebrali: „Nejhorší je to u domestikovaných zvířat na statku. Jakmile si spojí, že návštěvník rovná se krmení, tak dělají všechno pro to, aby zaujala jeho pozornost.“

Pro ošetřovatele, kteří chodí do výběhů mezi zvířata, proto platí striktní pravidla. „Žádné krmení, žádné chuťovky po kapsách. Jinak to nejde. Pokud by se zvířata naučila, že něco od ošetřovatele dostanou, chtěla by to pak stále. A kdyby nic nedostala, mohla by si to chtít vynutit, a je tady problém. Takže krmení se dává do výběhu jen ráno před příchodem zvířat, pak už ne,“ konstatuje Palacká.