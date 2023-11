Ježčí máma doma pečuje o 80 svěřenců, má je i v ložnici

Na jaře část z nich s manželem Michalem vypustí do přírody. Ani pak ale nebudou mít padla. Doma jim totiž zůstanou handicapovaní ježci.

Lorencovi nemají záchrannou stanici ani podporovatele, kteří by jim pomáhali s pravidelným nákupem kočičích granulí či steliva pro jejich ježčí partu. Starají se o tento tým ve svém volném čase, s ošetřením ježčích svěřenců ale pomáhají veterináři z univerzity.

„Ježky máme všude. Původně jsme při rekonstrukci domu pro ně počítali se třemi místnostmi, jenže ty se rychle zaplnily. Teď máme ty nejmenší ježečky i v ložnici. Když já je prostě nechci nechat někde v zimě umrznout. Mnohé záchranné stanice jsou už přeplněné, a tak pomáháme i my,“ řekla Novinkám a Právu ochránkyně ježků s tím, že bez manžela Michala by péči o celý tým nezvládla. Byl to prý on, kdo před 15 lety přinesl v zimě domů prvního ježka.