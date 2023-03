Japonci chystají mistrovství světa ve sbírání odpadků

Soutěžní sběr odpadků se označuje jako SpoGomi. Je to spojení slov sport a gomi, což v japonštině znamená právě odpadky. Jeho historie se píše od roku 2008 a soutěží v něm tříčlenné až pětičlenné týmy. Účelem je ve stanoveném čase nasbírat a roztřídit co nejvíce odpadků co nejvyšší kvality.