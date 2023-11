Italové propustili na svobodu vraha, protože je příliš tlustý

Fricano nejprve tvrdil, že Eriku zabili lupiči, ale v roce 2019 přiznal, že vrahem byl on sám. Hájil se však tím, že jej mladá žena napadla těžítkem. „Urážela mě kvůli chlebu a pak mě praštila do hlavy. Tak jsem ji zabil,“ vypověděl.

Kvůli poněkud nepružnému italskému soudnímu systému a následně kvůli nástupu pandemie covidu-19 byl odsouzen až v loňském roce, a to na 30 let za mřížemi, ale po přibližně roce je již zase venku. Může za to jeho obezita, která podle italských znalců ohrožuje jeho zdraví. Při nástupu do vězení vážil podle webu Daily Mail 115 kilogramů, zatímco když po roce odcházel, ukazovala pod ním váha již téměř 200 kilogramů.