Hrdina zachránil dítě visící z okna v osmém patře

Sabit tehdy šel do práce, když si všiml lidí, jak se dívají nahoru na dívku visící z okna. Otec čtyř dětí ani na sekundu nezaváhal, okamžitě vběhl do domu a pospíchal do sedmého patra. Tam mu naštěstí ihned otevřeli, a tak mohl vylézt oknem ven a holčičku stáhnout dolů.