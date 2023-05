Hlavně nenápadně. Do Evropy posílali kokain maskovaný nacistickou vlajkou

Peruánské úřady již dříve ohlásily nálezy kokainu v balíčkách ve tvaru cihel s nejrůznějšími podivnými symboly, nikdy však zatím s vlajkou nacistického Německa. Mají za to, že v zemi se vyprodukuje ročně zhruba 90 tun drog. Většina z nich míří do Evropy po moři. Malá letadla pak mají dopravovat kokain také do Bolívie, kde směřují na pobřeží Atlantiku, odkud se z přístavů opět rozváží do dalších míst.