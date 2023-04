Francouzskému lékaři je 101 let a stále ordinuje. Do důchodu se nechystá

Sám Christian Chénay o svém působení říká, že už je to spíš sociální práce než medicína, píše na svém webu stanice BFM TV .

Během své kariéry vyučoval na lékařské fakultě a pracoval také ve výzkumu v laboratořích firmy Pfizer ve Spojených státech. Díky svým pracím o vysokém tlaku se dostal do amerického slovníku významných osobností Who's Who.

🚨 Christian Chenay, âgé de 101 ans, est le médecin le plus âgé de France ! Diplômé en 1945, il n’a jamais cessé son...

Boj s pandemií mu připomněl jeho válečné zážitky, kdy ho Němci povolali do boje s epidemií tyfu.

Ve svém věku by už mohl odejít do důchodu, ale zatím se do něj nechystá. Lékařů je podle něj málo a nechce své pacienty nechat na holičkách. Chénay jde navíc s dobou, recepty pacientům posílá on-line a dělá také konzultace přes video.