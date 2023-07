Finové spí přes osm hodin denně, Japonci ani ne sedm. A co vy?

Všechny ostatní zkoumané země se pak dokázaly seskládat do zhruba čtvrthodinového okna. Průměrná délka spánku napříč těmito zeměmi tak činila sedm hodin s půlhodinkou až třičtvrtěhodinkou k tomu.

Spánková data sbírali vědci z Korea Advanced Institute of Science and Technology a Nokia Bell Labs po dobu čtyř let, mezi lety 2014 a 2017. Dobrovolníci nejdříve vyplňovali ankety ohledně svých spánkových dat. Jenže vědci poměrně záhy zjistili, že tato manuálně vyplňovaná data jsou nepřesná až o jednu hodinu, když je porovnali s hodnotami z chytrých hodinek. Lidé uváděli, že spali delší dobu, než ukazovala data z chytrých hodinek a fitbitů.