Filmař dostal stovky milionů na seriál pro Netflix, prošustroval je za kryptoměny a drahá auta

Pravděpodobně jedno z nejhorších rozhodnutí ve své historii učinila společnost Netflix v roce 2018, kdy se rozhodla zafinancovat sci-fi seriál filmaře Carla Rinsche. Ten v té době měl za sebou pouze přinejlepším průměrný snímek 47 Róninů, ale jak připomněl deník The New York Times , v té době horečka kolem streamovacích služeb dosahovala vrcholu.

The New York Times zjistil, že část těchto peněz Rinsch utratil za kryptoměny, akcie, několik luxusních vozů značky Rolls-Royce, nábytek a značkové oblečení. Podle několika členů štábu, herců a vyjádření jeho tehdejší ženy v rozvodových dokumentech se Rinsch navíc krátce po uzavření smlouvy začal chovat „nevyzpytatelně“. Tvrdil například, že dokáže předpovídat údery blesků nebo později že objevil tajný „přenosový mechanismus“ covidu-19.

Projekt Rinschova seriálu byl již pochopitelně zcela zrušen. To se ve filmovém průmyslu stává, komentoval to list The New York Times, ale dodal, že kauza takových rozměrů je dost vzácná. Navíc přišla v době jistého útlumu, kdy investoři začínají streamovací služby tlačit ke generování co nejvyšších výnosů, zatímco dosud šlo z velké části o nabírání co největšího počtu předplatitelů.